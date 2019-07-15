علاج جديد لحروق العين وعمى القرنية

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حازم بدرالإثنين 2019/7/15 05:28 م بتوقيت أبوظبي
إنزيم "كولاجيناز".. حل واعد لعلاج حروق العين
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية للطب على إجراء تجارب سريرية تستخدم إنزيم تليين الأنسجة "كولاجيناز" لعلاج العمى الناتج عن الحروق الكيميائية في العين.
ويصاب نحو 2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالعمى بسبب مشاكل بالقرنية، ويصاب واحد من كل 5 حالات بسبب حروق كيميائية في الأنسجة الكامنة بالعين.
واستخدم باحثو جامعة نيوكاسل البريطانية إنزيم "كولاجيناز" بنجاح منذ سنوات في إصلاح مشاكل القرنية، حيث أثبتوا أنه يقوم بتليين الأنسجة الكامنة؛ ما يسمح للخلايا الجذعية بإصلاح أي ضرر، وتستهدف التجارب السريرية الجديدة استخدام الإنزيم لإصلاح مشاكل الحروق الكيميائية بالعين.
ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة نيوكاسل، فإن التجارب السريرية ستستهدف 30 مريضا، وسيتم اختيار المشاركين المناسبين للتجربة من قبل فريق تقييم بمعهد إل براساد للعيون بعد موافقة طبية وأخلاقية صارمة، ومن المتوقع ظهور نتائج التجربة في عام 2021.
ويقول البروفيسور تشي كونون، رئيس مختبر هندسة الأنسجة بجامعة نيوكاسل، الباحث الرئيسي بهذه التجارب: "هذه الطريقة بسيطة وتكلفتها منخفضة نسبيا، مقارنة بالأساليب الحالية للعلاج التي تعتمد على زرع الخلايا الجذعية".
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