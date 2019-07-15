شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لمكعبات الثلج على صحتك.. تعالج التورم والالتهاب وآلام لدغات البعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "boldsky " أن الثلج من الوسائل الموضعية الهامة لتخفيف الألم، عند وجود التواء أو شد عضلي، بصرف النظر عن إعطاء المشروبات البرودة اللازمة لكى تستطيع تناولها، يمكن استخدام هذه المكعبات الصلبة لعلاج العديد من الأمراض كذلك.

أهم فوائد مكعبات الثلج على جسمك: أولا : تساعد فى علاج الكدمات والالتواء

تساعد المكعبات الخالية من المواد الكيميائية في علاج الكدمات والالتواء، كما يمكن استخدام مكعبات الثلج أيضًا كوسيلة مساعدة لاستعادة إصابات الإجهاد المتكررة مثل التهاب الأوتار، فعند تثبيت الثلج على جسمك تعمل على تسكين الألم، يمكن استخدام الثلج على الإصابات الحادة الحديثة، مثل الشد العضلى، والكدمات الشديدة، وما إلى ذلك.

ثانيا: تحسن النوم..

أصبحت قلة النوم، و النوم المضطرب مشكلة شائعة، وفقًا للطب الصيني، فإن وضع قطعة من الثلج على بشرتك وتدليكه يحسن نوعية نومك، وكذلك مقدار النوم الذي تحصل عليه، عن طريق استرخاء جسمك.

ثالثا: تعالج الألم الناتج عن لدغات البعوض والحقن..

من أكثر الاستخدامات المباشرة، والفعالة لمكعبات الثلج هي تخفيف الألم، سواء كانت تشنجات عضلية، أو لدغة من البعوض، أو نتيجة الحقن،فإن وضع عبوات ثلجية مملوءة بمكعبات ثلج يمكن أن يساعد في تخفيف الألم، تساعد مكعبات الثلج في تقليل مستويات الألم عن طريق تلطيف الالتهابات وتحسين الدورة الدموية.

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رابعا: علاج فعال لآلام الأسنان..

مكعبات الثلج هي أيضا علاج فعال للأسنان، يمكنك أن تأخذ مكعبات الثلج، وتدلكها فوق المنطقة المصابة.

خامسا: تقلل التورم..

وضع مكعبات الثلج على المناطق المتورمة في جسمك، هو وسيلة سريعة وفعالة للتخفيف، تساعد مكعبات الثلج في تخفيف الألم، والتورم عن طريق تقليص الأوعية الدموية، وبالتالي إبطاء عمل التهاب الجسم.

سادسا: تخلصك من الصداع وارتفاع حرارة الجسم..

كما هو معروف، فان مكعبات الثلج تؤدى الى التخلص من شدة الصداع،وخفض حرارة الجسم .

سابعا: تساعد في تقليل السيلوليت في الجسم..

كما يعمل على تقليل مستويات التوتر، والقلق، وتحسين حالتك المزاجية.