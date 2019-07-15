شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت على طفلك مينفعش تتجاهليها.. أهمها الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى السنة الأولى من الأمومة تجهل الكثير من السيدات طرق التعامل الصحيحة مع الطفل، وخصوصا أثناء فترة المرض فليس لديها وعى كامل بالمشاكل الصحية التى قد يتعرض لها الطفل فى المراحل الأولى من عمره.

ويقدم الخليج 365 بعض العلامات إذا ظهرت على الطفل يجب الذهاب للطبيب فورا فهو يدل على إصابته بمشكلة صحية وذلك وفقا لما ذكره موقع parents

ارتفاع الحرارة



ارتفاع الحرارة

ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم عند الأطفال من أخطر الاشياء التى يتعرضون لها وتسبب مضاعفات شديدة على صحتهم، وهنا يجب فورا الذهاب للطبيب لمعرفة السبب وعلاجه مع عمل كمادات مياه فاترة.

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القىء المستمر

فى حالة القىء والغثيان المستمر على الطفل يجب زيارة الطبيب لمعرفة سبب ذلك فقد يدل على وجود مشكلة فى الجهاز الهضمى يجب علاجها على الفور.

الصداع الشديد



الطفل

قد لا يستطيع الطفل التعبير عن ألمه أو الشعور بالصداع ولكن يظهر ذلك فى صورة بكاء مستمر ووضع يده على الرأس باستمرار، لذلك يجب عرضه على طبيب متخصص لإجراء الفحوصات ومعرفة السبب.

الطفح الجلد

قد يتعرض الطفل للطفح الجلدى وظهور بقع حمراء فى أماكن متفرقة فى الجسم، وهنا يجب زيارة الطبيب لمعرفة سبب ذلك.