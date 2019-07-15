دليل لأماكن ترفيهية للأطفال في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 07:34 مساءً - تعتبر الإجازة الصيفية عنوان للترفيه وقضاء الأوقات الممتعة بعد عام دراسي طويل، إلا أنها ومن جانب آخر تعتبر الإجازة الصيفية فرصة يجب استغلالها لتعليم الأطفال مختلف أنواع الأنشطة التي تساهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم الجسمانية و العقلية والصحية بشكل عام.

ومن منطلق ذلك نعرض لكم أهم الأماكن لمختلف أنواع الأنشطة في المملكة العربية السعودية و التي تناسب الأطفال من سن 3 سنوات وحتى 15 سنة.

الأنشطة الرياضية:

المدرسة الإسبانية: مدرسة متكاملة وملاعب رياضية ولها عدة فروع في جدة وتقام بها مختلف الأنشطة تحت إشراف مدربين متخصصين.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من 6 سنوات- 14سنة.

أنواع الأنشطة: كرة قدم- كاراتيه- جمباز- رماية القوس و السهم- كرة سلة- كرة طائرة- سباحة.

الأسعار: اشتراكات شهرية حسب عدد الأنشطة وتبدأ من 250 ريال في الشهر للنشاط الواحد.

عناوين التواصل: الهاتف: 0504599193

وقت اللياقة جونيور: وقت اللياقة جونيور مركز رياضي متميز، يقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة. وهو مجهز بمعدات ونشاطات مصممة لهذه الفئة العمرية، ويقدم مجموعة واسعة من التدريبات الجماعية.

المدينة: جدة- الرياض- الخبر- الجبيل- المدينة المنورة.

الفئة العمرية: من 6 سنوات- 15سنة.

أنواع الأنشطة: كارديو- كرة قدم- كرة سلة- هوكي هوائي- سباحة.

الأسعار: اشتراكات شهرية حسب عدد الأنشطة وتبدأ من 1400 ريال في الشهر.

عناوين التواصل: www.fitnesstime.com.sa

نادي المناهل الرياضي: هي شركة ترفيهية رائدةً إقليميا في توفير خدمات فريدة وذات جودة.

المدينة: الرياض.

الفئة العمرية: من 6 سنوات- 15سنة.

أنواع الأنشطة: كارديو- هيب هوب- كرة التنس- سباحة.

الأسعار: اشتراكات شهرية حسب عدد الأنشطة وتبدأ من 1200 ريال في الشهر.

عناوين التواصل: www.almanahil.com.sa

مركز الحزام الأسود الرياضي: نادي يحتوي على قسم للأطفال لتعليمهم مهارات الدفاع عن النفس.

المدينة: الدمام.

الفئة العمرية: من 6 سنوات- 15سنة.

أنواع الأنشطة: كاراتيه- سباحة.

الأسعار: اشتراكات شهرية حسب عدد الأنشطة وتبدأ من 1000 ريال في الشهر.

عناوين التواصل: الهاتف: 0550092999

فنون آسيا للدفاع عن النفس: نادي مخصص لتعليم مهارات الدفاع عن النفس، ويخصص دورات تدريبة للأطفال.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من 6 سنوات- 15 سنة.

أنواع الأنشطة: كاراتيه- التايكوندو- الجودو.

الأسعار: تبدأ من 1000 ريال للشهر الواحد.

عناوين التواصل: 0546622660

الأنشطة التعليمية:

كيدزانيا: هي مركز تعليمي ترفيهي وتعد بيئة آمنة وفريدة من نوعها وتفاعلية حيث يمكن للأطفال اكتشاف واستكشاف والتعرف على عالم الكبار في مدينة بحجم الأطفال مصممة خصيصًا لهم. المدينة:

الفئة العمرية: من 4 سنوات – 14 سنة.

أنواع الأنشطة: رياضة- استكشاف- تعلم مهارات متنوعة.

الأسعار: تبدأ من 100 ريال للزيارة الواحدة.

عناوين التواصل: jeddah.kidzania.com

The learning zone: مركز متطور يوفر خدماته للأطفال و يقدم مجموعة من برامج الأطفال المشهورة عالميا.

المدينة: الرياض.

الفئة العمرية: من سنة ونصف- 12 سنة.

أنواع الأنشطة: يوفر المركز خدمات متعددة مثل نشاطات ما بعد المدرسة والمخيمات الصيفية و الحفلات والتي تمزج التعلم بالمرح

الأسعار: 600 ريال للأسبوع.

عناوين التواصل: www.thelearningzone.com.sa

مركز أندلسية لصحة الطفل: يقدم برنامج تدريبي صيفي مخصص للأطفال.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من 4 سنوات – 14 سنة.

أنواع الأنشطة: يضم النادي الصيفي للأطفال أنشطة تنموية متنوعة ومنها: التجارب العلمية- مسابقات للكتابة واللغة- أنشطة الفنون التعبيرية كالرسم والجرافيتي وإعادة تدوير الأشياء- فن الإلقاء المسرحي- أنشطة للاسترخاء الجسدي كجلسات اليوجا واللياقة البدنية- ألعاب ذهنية متنوعة لتنمية مهارات التفكير المنطقي وتنشيط الذاكرة- أنشطة وبرامج تغذية لتعليم الطبخ.

الأسعار: 3300 للشهر الواحد.

عناوين التواصل: page.andalusiakids.net

المهندس الصغير: مركز تعليمي ترفيهي مختص بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من 6 سنوات- 14 سنة.

أنواع الأنشطة: فصول تعليمية- رحلات كشفية.

الأسعار: تبدأ من 1200 ريال للشهر الواحد.

عناوين التواصل: www.engineeringforkids.com

روائع المكتبات: نركز ترفيهي تعليمي مخصص للأطفال والعوائل ويوفر مساحات للعلب والتنزه وقضاء وقت ممتع.

المدينة: جدة- الرياض.

الفئة العمرية: من 3 سنوات- 15 سنة.

أنواع الأنشطة: ركن الرمل- ركن الطبخ- ركن الألعاب المائية- ركن النجارة- ركن الإسعاف.

الأسعار: تبدأ من 100 ريال للزيارة الواحدة.

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واحة جدة للعلوم: مركز ترفيهي تعليمي ثقافي، يحتوي على صالات عرض متنوعة تقدم مجسمات ومعلومات عن أهم العلوم والمعارف.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من 6 سنوات- 15 سنة.

أنواع الأنشطة: تحتوي على 6 صالات مختلفة منها صالة جسم الإنسان وصالة خاصة بالعجائب المائية وصالة الهواء والطيران وصالة لعلوم الرياضيات والفيزياء وصالة تضم علماء المستقبل.

الأسعار: تبدأ من 35 للزيارة الواحدة.

عناوين التواصل: www.eso.sa

الأنشطة الترفيهية:

ملاهي سباركيز: هي سلسلة مدن ملاهي تابعة لمجوعة الحكير تتميز بأحدث الألعاب وتنوعها وتجمع بين الترفيه و المعرفة.

المدينة: 70 فرع في مختلف مدن المملكة.

الفئة العمرية: من 3 سنوات حتى 16 سنة.

أنواع الأنشطة: ألعاب ترفيهه- ألعاب تعليمية- ألعاب مسابقات وتحدي.

الأسعار: تبدأ من 8 ريال للعبة الواحدة.

عناوين التواصل: www.sparkysme.com

اكواريوم فقيه: يعد فقيه أكواريوم هو الأكواريوم الوحيد في المملكة العربية السعودية، كما أنها وجهة للتعليم والترفيه من خلال عرض عجائب البيئة المائية في البحر الأحمر، وعجائب البحار والمحيطات الأخرى من أنحاء العالم.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من 4 سنوات- حتى 15 سنة.

أنواع الأنشطة: جولة في الأكواريوم- عروض للدلافين- السباحة مع الدلافين.

الأسعار: تبدأ من 55 ريال لليوم الواحد.

عناوين التواصل: www.fakiehaquarium.com

تشكي تشيز: هي مدينة ملاهي ترفيهيه مغلقة مناسبة لقضاء وقت ممتع للطفل و العائلة.

المدينة: جدة- مكة المكرمة- الرياض.

الفئة العمرية: من عمر سنتان – 14 سنة.

أنواع الأنشطة: ألعاب إلكترونية- تزلج على الجليد- ألعاب حركية.

الأسعار: تبدأ من 10 ريال للعبة الواحدة.

عناوين التواصل: twitter.com/ChuckeCheeseKSA

عالم جمولي: مدينة متكاملة مخصصة للأطفال تحوي أنشطة ترفيهية تعليمة متنوعة.

المدينة: الرياض.

الفئة العمرية: من 4 سنوات- 12سنة.

أنواع الأنشطة: محاكاة للمهن و الوظائف- عروض مسرحية- ألعاب ترفيهيه.

الأسعار: 90 ريال للزيارة الواحدة.

عناوين التواصل: www.jammoly.com.sa

حديقة الشلال الترفيهية: مدينة ملاهي ترفيهه تحوي أنشطة متعددة ومطاعم ومناسبة لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من عمر سنتان- 15 سنة.

أنواع الأنشطة: ألعاب إلكترونية- ألعاب حركية- مسرح- تزلج.

الأسعار: تبدأ من 10 ريال للعلبة الواحدة.

عناوين التواصل: alshallal.com.sa

مدينة الثلج: مدينة ترفيهيه تقدم عدد من النشاطات الثلجية المتنوعة.

المدينة: الرياض.

الفئة العمرية: من 6 سنوات- 15 سنة.

أنواع الأنشطة: تزلج على الجليد- المشي على المنحدرات- عربات الثلج.

الأسعار: 60 ريال للساعة الواحدة.

عناوين التواصل: الهاتف 9200 08331

قرية الدولفين الترفيهيه: قرية متكاملة تحوي أماكن ألعاب للأطفال بالإضافة إلى مطاعم وشاليهات.

المدينة: الدمام.

الفئة العمرية: من عمر سنتان- 15 سنة.

أنواع الأنشطة: ألعاب ترفيه- سباحة- عروض الدلافين.

الأسعار: تبدأ من 10 ريال للعبة الواحدة.

عناوين التواصل: www.dolphin-resort.net

جنغل لاند ثيم بارك: هي واحدة من أهم الأماكن الترفيهية في جدة. وتتميز الغابة الترفيهية بتصميم مستوحاه من القارة الأفريقية بلمسات وألوان الأدغال وتصاميم أفريقية، حيث أنها واحدة من أكبر المنتزهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من عمر سنتان- 15 سنة.

أنواع الأنشطة: ألعاب إلكترونية- ألعاب حركية- ألعاب تحدي.

الأسعار: تبدأ من 10 ريال للعلبة الواحدة.

عناوين التواصل: jungleland.com.sa

باونس ترامبولين: وهي صالات مخصصة للمرسة رياضة القفز، مجهزة بأماكن آمنة تناسب مختلف الأعمار.

المدينة: جدة- الرياض.

الفئة العمرية: من عمر سنتان- 15 سنة.

أنواع الأنشطة: رياضة القفز بأنواعها.

الأسعار: تبدأ من 70 ريال لمدة ساعة.

عناوين التواصل: bounce.sa