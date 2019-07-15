عبدالله يضع جدول تغذية للمرضى بعد عمليات السمنة

قام الدكتور هشام عبد الله إستشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام بوضع عدد من المعايير الطبية التى يجب إتباعها حال القيام بإحدى عمليات السمنة وقدم عدد من النصائح التى يجب إتباعها قائلا : أن الفترة الأولى يجب أن يتبع فيها المريض كل الخطوات الإرشادية التى وجهه إليها الطبيب وعلى رأسها النظام الغذائى السليم .

وأكد الدكتور هشام عبد الله أنه لا يوجد حرمان بعد جراحات السمنة، فالمريض يتناول جميع أنواع الأكل لكن بكميات قليلة مع الإلتزام بالفيتامينات والمكملات الغذائية التى ينصح بها جراح السمنة بعد العملية وبالتأكيد لابد من الإلتزام بنظام غذائى معين خاصة فى الأسابيع الأولى فالأسبوع الأول والثانى يكون الطعام عبارة عن سوايل بدون سكر او بسكر دايت ومن ضمنها العصائر بدون سكر، ونعناع، وينسون، وكركدية ولبن خالي الدسم، شوربة بدون دسم، شوربة عدس أو طماطم.

وقال الدكتور هشام عبد الله أن الأسبوع الثالث والرابع يبدأ المريض فى أخد الطعام ولكن يجب أن يكون سهل البلع مثل شوربة لسان عصفور أو شعرية، وزبادي خالي الدسم، وبطاطس بيوريه، وجبنة قريش، كورن فليكس دايت بلبن خالي الدسم , على أن يتحول الطعام فى الأسبوع السادس الى أكل مهروس وشوربة خضار، وفراخ وسمك ولحم مسلوق ومهروس جيداً، سلطة قطع صغيرة، وفاكهة قطع صغيرة.

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وأوضح الدكتور هشام عبد الله أن عمليات السمنة من أهم الأسباب فى التخلص من شبح السمنة الذى بات يهدد الكثير بسبب العادات الصحية الغير سليمة أو بسبب هرمونات الجسم.

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