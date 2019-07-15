بريطانيتان تتعرضان للطرد من طائرة بعد وصفهما مسلمين بأنهم "متطرفون"

لندن - لايف ستايل
تعرضت سيدتان بريطانيتان للطرد من طائرة تابعة لشركة «توماس كوك» لوصفهما رجالاً مسلمين يرتدون ملابس بيضاء بأنهم «إرهابيون»، وتسببت السيدتان بتعطيل رحلة الطيران المتوجهة من مدينة دالامان التركية إلى لندن لمدة 70 دقيقة يوم الجمعة الماضي، بسبب صياحهما وتوجيههما إهانات عنصرية.
وهاجمت السيدتان 3 رجال مسلمين يرتدون ملابس بيضاء بوصفهما «بالإرهابيين»، وقالتا إنهم يشكلون تهديداً على سلامة الطائرة المتجهة إلى مطار غاتويك في لندن، وذلك وفقاً لما ذكره شهود عيان لصحافية «ميرور» البريطانية.
وقالت شامية أولدهام (18 عاماً)، من لندن لموقع «ميرور»: «إحدى السيدتين كانت واقفة في مقدمة الطائرة وهي تصيح بالإساءات، واستمرت في قولها إنها لا تريد الطيران معهم ورفضت ترك الطائرة تقلع وهم على متن الطائرة».
وقال البلجيكي ماريو فإن بوبيل (40 عاماً)، وهو أب لثلاثة أطفال كان على متن الطائرة، إن إحدى السيدتين كانت «عدوانية للغاية واستخدمت كلمات عنصرية».
كما أضاف في تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر»: «رفضت إحدى الراكبات في رحلة توماس كوك البقاء على متن الطائرة لأن 3 رجال ملتحين يرتدون ملابس بيضاء».
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وهاجمت السيدتان الركاب الذين حاولوا التدخل لتهدئة والتوصل إلى حل حتى تقلع الطائرة وأخبرتا مضيفات الطائرة أن الـ3 رجال المسلمين «مثيرون للاشمئزاز ولا يجب أن يسمح لهم بالطيران معهم في الرحلة نفسها».
وأقلعت الطائرة في النهاية في الساعة 2:25 صباحاً بالتوقيت المحلي بعد أن قامت الشرطة بمرافقة السيدتين إلى خارج الطائرة وسط هتافات ضدهما من باقي المسافرين الرافضين لسلوكهما العنصري.
من جانبه، قال متحدث باسم «توماس كوك» لصحيفة «ديلي ستار»، إنه تم نقل اثنتين من الركاب على متن الطائرة MT105 من دالامان إلى لندن من الطائرة «بعد أن قامتا بسلوك هجومي على متن الطائرة». وأضاف: «تعد سلامة عملائنا وطاقمنا دائماً من أولوياتنا الأولى ولا نقبل هذا النوع من السلوك على طائراتنا ونحن نأسف لعملائنا على التأخير».
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