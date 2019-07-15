الأميرة ريما بنت بندر تتفقد عائلة قاسم عداوي غريق "شلالات نياغرا"

تفقدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، عائلة المبتعث قاسم عداوي غريق شلالات نياغرا، حيث أجرت اتصالاً هاتفياً، أعربت فيه عن أسفها وتعاطفها مع ما حدث مع المبتعث عداوي، وتفقدت أحوال أطفاله وحالتهم النفسية.
وجرى خلال المحادثة الهاتفية، الحديث عن أحوال العائلة وتلمس حاجاتها من خلال الحديث مع زوجة المبتعث الدكتورة هند العداوي، حيث أوضح شقيق الفقيد الدكتور محمد عداوي، بأن جثمان الفقيد سينقل من نيويورك الساعة ٢ ظهرا الأحد بتوقيت أميركا، وموعد وصوله جدة الساعة ١.٤٠ ظهراً يوم الاثنين.
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