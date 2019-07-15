ملكة إنجلترا ترفض الإفصاح عن نوع الطّعام الذي تُفضله لأغرب سبب

رغم أنّه من الصّعب للغاية على ملكة انجلترا، إليزابيث الثانية، أنْ تبقي على سريّة، أو خصوصيّة أيّ من تفاصيل حياتها الخاصّة، إلا أنّها استطاعت لسنوات أنْ تخفي وجبتها المفضّلة، فعلى الرّغم من سابق دعوتها على حفلات ووجبات عشاء كثيرة في العديد من دول العالم، إلا أنّ الملكة، ذات الـ 93 عامًا، لم يسبقْ لها أنْ أفصحت عن نوع الطّعام الذي تُفضِّله.

وهو ما علَّق عليه المراسل الملكيّ السّابق، غوردون راينر، بكشفه لصحيفة إكسبريس البريطانيّة، عن أنّ هناك سببًا ذكيًا وراء ذلك، موضحًا، أنّه عرف المزيد عن ذلك الموضوع من أحد مساعدي الملكة، بعد تغطيته أكثر من 20 جولة ملكيّة؛ حيث قال: "كما أخبرني أحد مساعديها، فهي إنْ قالت، إنّ لها وجبة مفضّلة، فلن يُقدَّم لها أيّ أكل آخر، وستظلّ تُقدَّم لها تلك الوجبة التي تفضّلها باستمرار. ورغم أنّ مسارها الرّئيسيّ في الاختيارات، ما يزال أمرًا غير معلوم لكثيرين، لكنّنا نعلم ذوقها في الحلويّات، فهي تحبّ كعكة بسكويت الشّوكولاته، وتأخذها معها، حين تذهب لأيّ مكان".

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