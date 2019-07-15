طرق حماية الأطفال من أشعة الشمس الضارة

برلين - لايف ستايل أوصت مؤسسة "صحة الطفل" الألمانية ‫الوالدين بحماية الأطفال الصغار من الأشعة فوق البنفسجية خلال فصل ‫الصيف، وذلك بارتداء ملابس واسعة وفضفاضة؛ حيث إنها توفر حماية أفضل من ‫الملابس الضيقة. ‫وأضافت المؤسسة أن الملابس الداكنة تحمي الطفل بشكل أفضل من الملابس ‫الفاتحة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء غطاء للرأس أيضا. ‫وإلى جانب الملابس المناسبة، ينبغي حماية بشرة الطفل بواسطة كريم واق من ‫أشعة الشمس، ويكون مخصصا للأطفال، وذا مُعامل حماية (SPF) يبلغ 50. وبشكل عام، يتعين على الأطفال البقاء في الظل وتجنب التعرض لأشعة الشمس ‫قدر الإمكان. Advertisements قد يهمك ايضاً: "الليزر" العلاج الأمثل لعيوب البشرة والهالات السوداء نصائح للعناية بالبشرة الحساسة في فصل الصيف

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