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شكرا لقرائتكم خبر عن قوى قلبك وظبطى بشرتك بـ القلقاس.. اعرفى فوايده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلقاس من الأكلات الأكثر شعبية ويعتبر من أقدم أنواع النباتات، فهو يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض والفيروسات.
وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن القلقاس له فوائد عديدة على الصحة ومنها:
القلقاس
1:يحتوى القلقاس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تنشيط الجسم وحمايته من الأمراض.
2:يساعد على التخلص من الوزن الزائد وذلك لاحتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.
3:يحتوى القلقاس على بعض الفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح.
4:يقوى صحة القلب ويمنع تصلب الشرايين ومشاكل الأوعية الدموية.
قلقاس
5:يحتوى القلقاس على بعض الخصائص والمعادن التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم.
6:يطرد السموم والجراثيم من الجسم ويعزز صحة الجهاز المناعى ولك لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات.
7:يحتوى القلقاس على بعض الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم.
8:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة فهو يساعد على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد.
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