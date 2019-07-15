تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة تركى

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x معلقة كبيرة ماء زهر

1 x علبة حليب مكثف (محلى)

1 x كوب لوز (مفروم)

1 x لفة جلاش

1 x كوب بندق (مفروم)

½ x كوب زبدة (ذائبة)

مقادير شربات السكر

1 x كوب ماء

2 x كوب سكر

2 x معلقة صغيرة ماء زهر

2 x معلقة صغيرة عصير ليمون الخطوات

هنحضر شربات السكر.

فى حلة على النار هنضيف الماء والسكر ونقلبهم كويس لحد ما الماء يغلى ولمدة 10 دقائق.

لو ظهرت على سطح الماء أى رغوة هنشيلها بالمعلقة.

هنضيف عصير الليمون ونقلب كويس ويترك الخليط على النار حوالى 10 دقائق أو لحد ما الصوص يتقل وبعدين يرفع من على النار ويضاف ماء الزهر ويترك ليبرد

يخلط الحليب المكثف السكر والبندق واللوز وماء الزهر جيدا حتى يتجانسوا.

ندهن صينية بالزبد ونرص طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة بالزبد حتى تصل سبع طبقات ثم نضع حشوة البندق واللوز ونضغط عليها ثم نضع سبع طبقات اخرى مع دهن كل طبقة بالزبد.

نقطع البقلاوة بسكين حامى وتوضع فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تكتسب لون ذهبى.

تسقى فور خروجها من الفرن بالشربات..بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد حلى الجلاش بالفراولة طريقة اعداد صينية جلاش بالمهلبية

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