القاهرة - لايف ستايل المقادير

4 x عدد بيضة (طازجة)

3 x كوب دقيق

2 x باكو فانيليا

1 ½ x كوب سكر بودرة

1 x باكو باكينج بودر

1 x كوب عصير برتقال

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة قشر برتقال

½ x كوب زبيب

½ x كوب زبدة

½ x كوب مشمش (مجفف ومقطع صغير) الخطوات

هنسخن الفرن عند درجة حرارة 180 .

فى وعاء نضع الزبد والسكر ونخلط جيدا حتى يصبح خليط كريمى.

ثم نضيف البيض واحدة تلو الاخرى مع الفانيليا مع الاستمرار فى الخفق.

ثم نضيف عصير البرتقال وبشر البرتقال ونستمر فى الخفق.

ثم نضيف الدقيق المخلوط برشة الملح والباكينج بودر على دفعات مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط تماما.

ندهن قالب الكيك بالزبد جيدا ونضع خليط الكيك ونضع المشمش المقطع والزبيب على سطح الكيك.

نضعها فى الفرن نصف ساعة تقريبا أو لحين النضج.تترك لتبرد وتقدم . بالهنا والشفا قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كوكيز الموز بالشوفان الصحي للرجيم طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك المشمش والزبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.