تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فريتاتا بالخضار

المقادير

6 x عدد بيضة (طازجة)

4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

3 x عدد بطاطس (مسلوقة ومقطعة شرائح)

2 x معلقة كبيرة حليب خالى الدسم

1 x عدد بصلة (مقطع مكعبات)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع مكعبات)

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب بقدونس طازج

½ x كوب مشروم

½ x كوب جبن بارميزان مبشور (أو اى نوع جبن شيدر أو رومى)

¼ x كوب كريمة لبّاني

الخطوات

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

فى وعاء على النار نضع الزيت ونشوح البصلة.

هنضيف المشروم ونشوحه, ثم الفلفل الاحمر والاخضر ونقلب كويس.

فى وعاء نضع البيض مع اللبن والملح والفلفل الاسود والبقدونس والكريمة والزعتر ونخفق جيدا.

فى صينية نرص البطاطس المسلوقة ونضع الخضار المشوح من قبل ثم نضع البيض المخفوق فوقهم.

توضع الصينية فى الفرن مده ربع ساعة تقريبا او لحين النضج.

ينثر فوق الصينية الجبن وتوضع ثانيا فى الفرن تحت الشواية لتسيح الجبن . تترك لتهدأ ثم تنقل لطبق التقديم.. بالهنا والشفا.

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