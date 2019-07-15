تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحم الضانى بالخضر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

3 x عدد جزر (شرائح)

3 x عدد بصلة (شرائح)

2 x عدد فلفل أخضر حلو (شرائح)

1 x كيلو لحمة ضانى

1 x رشة جوزة الطيب

1 x رشة كمون

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x رشة قرفة

1 x رشة كركم

1 x رشة جنزبيل

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة روزمارى

¼ x كيلو مشروم (شرائح) الخطوات

فى وعاءء عميق نضع اللحم ونتبلها بجميع التوابل نغطيها ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم نضعها وعاء على النار مع معلقة من الزبد ونقلب على الجانبين حتى تفوح رائحة التوابل.

ثم نضيف الخضر ونتركها على النار حتى تغلى.

ثم ننقل المقادير لطاجن ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 ويترك لحين أن ينضج اللحم.

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