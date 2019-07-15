شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي شاكرات الجسم وما هو تأثيرها على الإنسان؟.. استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي جسم الإنسان على مجموعة من الشاكرات التي يجب أن نتعرف عليها ونعرف مدى تأثيرها في الجسم حتى نستطيع التعامل السليم معها..

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان، يوضح في التقرير التالي شاكرات جسم الإنسان ومدى تأثيرها على الإنسان.

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان في حديثه لـ ”الخليج 365” إن شاكرات الجسم تعبرعن مراكز الطاقة السبعة في جسم الإنسان والتي تتحكم في حالته النفسية والجسمانية، ومسئولة عن كل عضو من أعضاء الإنسان، ومسئولة عن الأعضاء الداخلية في الجسم، ومسئولة أيضا عن المشاعر السامية مثل الحب والتسامح و المشاعر البدائية مثل الغضب والتفاؤل والحيوية والإقدام والتحدي.



4 وظائف للشاكرات في جسم الانسان

وأشارإلي أن هناك شاكرات في الجسم تؤثرعلى التفكيروأسلوب التفكير، فكل مركز أو شاكرة يؤثرعلى أعضاء معينة ويؤثرعلى مشاعرمعينة ويؤثرعلى أفكار معينة.



3 طرق لتحفيز شاكرات الجسم وشحنها بالطاقة الايجابية

* كيفية تحفيز وتنشيط شاكرات الجسم:

أما عن كيفية تحفيز وتنشيط شاكرات الجسم والتخلص من جميع الطاقات السلبية الموجودة بالشاكرات، ويكون الجسم مليء بالطاقة الإيجابية، يمكننا إجراء بعض التمارين الخاصة بالتنفس، والتأمل، فالتنفس يجب أن يكون بكامل الرئتين، فنأخذ شهيق بشكل كامل ونخرج الزفير بشكل كامل، مع ممارسة الرياضة باستمرار فهذا مفيد جدا للإنسان لإخراج كامل الطاقة السلبية وشحن الشاكرات بالطاقة الايجابية النافعة للإنسان.

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