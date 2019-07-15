ما هي بدائل الجيلاتي والمثلجات لطفلك في فصل الصيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 01:33 مساءً - هل تعتقدين أن الجيلاتي "البوظة" والمثلجات عموماً عديمة الفائدة بالنسبة للطفل، وتستغربين من حب الأطفال لها؟،إذا كنت كذلك فأنت على خطأ، فهناك فوائد للجيلاتي والمثلجات، ولدى الطفل أسبابه لكي يحبها كما يشرح الدكتور محمد أبو داوود, اختصاصي طب الأطفال كالتالي:

حب الأطفال للجيلاتي

• لذيذة الطعم وتجعل الطفل يشعر بالبرودة.

• بعض أنواع البوظة تحتوي على الحليب وهو يعتبر مفيداً للطفل، لأن هناك الكثير من الأطفال الذين يرفضون شرب الحليب ويتم تقديمه لهم بصور أخرى منها الجيلاتي.

• يشعر الطفل بالمتعة حين يتناول الجيلاتي الملونة مع رفاقه ولذلك فلا تستطيع الأم حرمانه من هذه الأوقات الجميلة.

ما هي مضار الجيلاتي والمثلجات للطفل؟

• بعض الأطفال يصابون باحتقان الحلق بسبب البرودة.

• وبعضهم يصاب بالصداع لأنهم يلتهمون الجيلاتي بسرعة وبكمية كبيرة.

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• هناك من يصاب بالإسهال والمغص بسبب تلوث الجيلاتي التي لا تباع في أماكن آمنة مثل الشوارع، وكذلك هناك بعض الأنواع الناقلة لحمى خطرة بسبب تلوث الحليب وعدم ضمان جودته.

• تناول الجيلاتي بكثرة يفقد الطفل شهيته ويصيبه بالسمنة لأن الجيلاتي يحتوي على سعرات عالية حيث يضاف له الكريمة والفواكه المجففة.

كم مرة يسمح لطفلك بتناول الجيلاتي والمثلجات:

• لا يفضل أن يتناول الطفل الجيلاتي أكثر من مرتين في الأسبوع.

• يفضل أن تبرد في البيت في جو الغرفة.

• ويمكن أن يتناولها أثناء وجوده في حمام السباحة أو فوق الدراجة لكي يفقد سعرات حرارية.

ما هي بدائل المثلجات والجيلاتي؟