تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالخضر واللحم المفروم

المقادير

6 x عدد بيضة (طازجة)

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x عدد طماطم (مقطعة صغير)

1 x كوب لحمة مفرومة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)

1 x عدد حباية جزر (مقطع صغير ومسلوقة)

½ x كوب مشروم (مقطع صغير)

½ x كوب جبنة شيدر (مبشورة)

¼ x كوب لبن كامل الدسم

الخطوات

ثم فى صنيية غير قابلة للإلتصاق ومدهونة بالزبد نصب خليط البيض والخضر ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 10 أو لحين ان ينضج البيض ويتماسك ثم يقدم بالهنا والشفا.

ثم نضيف الخضر والجبن للبيض المخفوق ونقلب جيدا.

فى طاسة على النار نضع الزبد والزيت ونضيف اللحم المفروم ونقلب ثم نضيف البصل ونقلب.

ثم نتبل بالملح والفلفل ونترك اللحم حتى تتشرب ماؤها وتنضج.

ثم نضيف المشروم والطماطم والفلفل والجرز ونقلب حتى تنشف ماء الخضر تماما ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

نخفق البيض مع اللبن والدقيق ويتبل بالملح والفلفل جيدا.

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