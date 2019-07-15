تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أومليت أسبانى

المقادير

10 x عدد زيتون اسود (مقطع صغير)

5 x عدد بيضة (بدرجة حرارة الغرفة)

5 x معلقة كبيرة حليب كامل الدسم

3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)

1 x عدد جزر (مبشور)

½ x حزمة بقدونس طازج (مقطع)

½ x كوب مشروم (مقطع صغير)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب جبنة جودة (أو شيدر مبشورة)

الخطوات

فى وعاء عميق يخلط البيض مع اللبن والملح والفلفل الأسود جيدا جدا. ونضيف البقدونس والجبن ونخلط جيدا>

فى إناء على النار نضع الزيت والبصل المقطع ونشوحة حتى يصبح شفاف ثم نضع الجزر والمشروم والفلفل الأخضر ونشوح جيدا, ثم نضيف الزيتون ونقلب

نضيف البيض فوق الخضر ويترك دون تقليب ويغطى مدة دقيقتين ويترك على نار هادئة ثم يقلب على الجانب الاخر ويترك مدة دقيقة . يقدم ساخنا.. بالهنا والشفا

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