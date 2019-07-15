تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البايلا او البيايا الأسبانى

المقادير

4 x معلقة كبيرة زيت زيتون (أو زيت نباتى)

4 x عدد فص ثوم مهروس

2 x لتر مرقة السمك

2 x كوب أرز بسمتى (أو أرز مصرى)

1 x كيلو جمبرى (جامبو أو وسط بقشرة)

1 x كوب بسلة (مسلوقة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون

1 x رشة زعفران

½ x كيلو سمك فيليه (شرائح)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو صدور دجاج مخلية (مقطع شرائح)

½ x كيلو بلح البحر

½ x كوب فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

½ x كوب فلفل أحمر حلو (مقطع مكعبات)

½ x كوب صلصة طماطم

½ x كيلو كاليمارى (شرائح)

½ x كيلو جمبرى (صغير مقشر)

¼ x معلقة صغيرة ألوان طعام طبيعية (لون اصفر)

الخطوات

فى طاسة عميقة وكبيرة على النار هنضع الزيت ثم البصل ونشوح ثم نضع الثوم المفروم ونشوح.

ثم نضيف الفلفل الملون ونشوح كله مع بعض وفى الاخر نضيف بشر قشر الليمون ونقلب جيدا.

هنرفع شرائح الفلفل الى بالطول نرفعها من النار ونترك باقى كمية الفلفل هنرفعهم فقط علشان ميتهروش ونزين بيهم فى الاخر.

بعد ما المكونات تتشوح تماما هننزل بالسبيط والكاليمارى والجمبرى المقشر ونقلب جيدا.

ثم نضع صدور الدجاج ونقلب جيدا ثم البسلة المسلوقة ونقلب ثم نضع الأرز المغسول .

يشوح الأرز مع كل المكونات فترة كافية حتى تغلق مسام الأرز وحبات الأرز تفصل عن بعضها حتى نضيف المرق ولا يتعجن الأرز.

تتبل المكونات بالملح والفلفل الاسود والزعفران واللون المخصص للطعام ونقلب جيدا.

بعد ما كل المكونات تشوح جيدا مع التقليب المستمر نضيف صلصة الطماطم ونقلب جيدا حتى تختلط بجميع المكونات.

نضع نصف مقدار الصدفيات من بلح بحر وقواقع و الجمبرى الجامبو بقشرة ونقلب جيدا.

نبدأ برص باقى اللكمية من الصدفيات والجمبرى الجامبو والفلفل الشرائح بشكل جمالى فوق الطبق بشكل متسلسل وراء بعضة.

يضاف مرق السمك ولو غير متاح نضيف مياة لكن مرق السمك سوف يعطى نكهة.

يوضع على نار هادئة تماما ويترك عشر دقائق . البايلا لا تقلب نهائى لكن كل دقيقتين تهز الطاسة جيدا حتى لا يحترق الأرز .

ثم تغطى بغطاء الطاسة يكون محكم أو بورق فويل بشكل محكم وترفع من على النار وتترك كى تتشرب باقى المرق وتكمل سواها على البخار الموجود بداخل الطاسة. ثم تقدم . تقدم ساخنة أو دافئة. بالهنا والشفا

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