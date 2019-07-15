الألياف تحمي من سكري وتسمم الحمل

قالت نتائج دراسة جديدة إن صحة الأمعاء أحد عوامل وقاية الحمل من المضاعفات وخاصة سكري وتسمم الحمل، ولذلك ينبغي أن تتناول الحامل مزيداً من الأطعمة الغنية بالألياف. وتقوم الأمعاء بتكسير الألياف وينتج عن ذلك مغذيات تدعم المناعة.وإلى جانب تقليل الالتهابات، تساعد الألياف الغذائية على تسهيل الإخراج، وتقليل كمية السكر والملح التي تدخل إلى مجرى الدم عبر جدار الأمعاء.

وتفيد الدراسة التي أجريت في جامعة سيدني ونُشرت في دورية "نيتشر كومينيكيشن" بأن فائدة تقليل الالتهابات في جسم الحامل تنعكس إيجابياً على جسم الجنين أيضاً الذي تقل مستوى الالتهابات فيه.

وأظهرت الدراسة أن تناول أطعمة غنية بالألياف يقلل من ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل بنسبة 10 بالمائة. ويحمي ذلك من تسمم الحمل.

كذلك تساعد الألياف على تفادي الزيادة المفرطة في الوزن، والوقاية من الارتفاعات الكبيرة في مستوى السكر بالدم بعد تناول الوجبات.

وتوجد الألياف في الخضروات والبقول والحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات.



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