علامات تحذيرية تُنذر برغبة الشريك بالانفصال

مع مرور الوقت، ومع الانشغال بمسؤوليات الحياة، قد تصبح الحياة الزوجية روتيناً مملاً، وقد تفتر المشاعر بين الزوجين إلى درجة فقدان أحدهما الرغبة في إتمام حياته مع الطرف الآخر. وهنا تنشأ الحاجة للتعرف على العلامات التحذيرية التي تبرز في سلوكيات الشريك، والتي تدل على أنه يرغب بالانفصال. وفي حديث لها مع صحيفة ديلي ميل أونلاين، أوردت خبيرة العلاقات الزوجية الدكتورة إيفون ألين، 5 مؤشرات تدل على رغبة الشريك في الانفصال، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية: 1- الميل إلى الجدال بحسب خبيرة العلاقاات إيفون، فإن ميل الشريك للجدل والشجار حول أتفه الأسباب عادة ما يكون مؤشراً واضحاً وجلياً على أنه بات يفكر بالانفصال عنك وإنهاء العلاقة بشكل جدي. 2- الإحجام عن إظهار مشاعر الود تقول إيفون، إن امتناع الشريك عن التعبير عن مشاعر الود لك، وكبح عاطفته تجاهك، قد يكون أحد الأدلة على أنه لم يعد يرغب بالبقاء برفقتك. 3- الانتقاد والسخرية قد يكون الانتقاد البناء أحد الممارسات الصحية التي تصب في مصلحة العلاقة الزوجية، إلا أن تعرضك للانتقاد والسخرية بشكل دائم من الشريك، عادة ما يكون علامة تحذيرية واضحة على أن مشاعره تجاهك لم تعد كما كانت في السابق. 4- عدم إظهار الاهتمام من المعروف بأن الاهمتمام المتبادل بين الزوجين، أمر مهم لاستمرار العلاقة الزوجية، وإن أحجم الشريك عن إظهار أي اهتمام بك، فإن ذلك يعني حدوث شرخ بينكما، وعدم رغبته بإكمال حياته معك. 5- المماطلة تقول إيفون، إن مماطلة الشريك في تلبية طلباتك، عادة ما يكون ناجمة عن تراجع سوية اهتمامه بك، ودليلاً واضحاً كوضوح الشمس بأنه بات يرسم خططه المستقبلية بعيداً عنك.

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