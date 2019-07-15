5 أسباب لاحتباس السوائل داخل الجسم وطرق العلاج

يشكّل الماء ما بين 50 و60 بالمائة من جسم الإنسان، لكن زيادة السوائل واحتباس الماء داخل الجسم يسبب تورّم الساقين واليدين والقدمين وأيضاً الوجه.

وتلعب العادات الغذائية دوراً هاماً في تصريف الجسم للسوائل أو احتباسها. كما تؤثر عوامل أخرى يمكنك التحكم في بعضها.

إليك أهم أسباب احتباس الماء في الجسم: الإفراط في تناول ملح الطعام والأطعمة المصنّعة التي يتم تمليحها بمعدّلات غير صحية، مثل البيتزا والسجق والبرغر.

* زيادة هرمون الكورتيزول نتيجة الإجهاد والتوتر وتراكم الضغوط من العوامل التي تسبب احتباس السوائل داخل الجسم.

* تغير مستوى هرمونات الجسم خلال أيام الدورة الشهرية من عوامل احتباس الماء.

* تحتوي حبوب منع الحمل على هرموني البروجسترون والاستروجين، وزيادتهما من أسباب احتباس السوائل.

Advertisements

* الجلوس طوال النهار، أو ما يُسمّى بنمط الحياة المستقر، يؤدي إلى عدم إخراج السوائل الزائدة عن طريق العرق، وبالتالي زيادتها وتورّم الأطراف.

العلاج. للتخلّص من السوائل الزائدة تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "ب6" والمغنيسيوم، مثل: الشوكولا الداكنة، والأفوكادو، والمكسرات، والبقول، والأسماك الدهنية.

قد يهمك أيضا:

لهذه الأسباب عليك التوقف عن تناول الأطعمة المعدة مسبقاً

أهم 5 مخاطر صحّية لكثرة الأطعمة المُصنّعة