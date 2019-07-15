اكتشفي عادات خاطئة ومفاجأة تسبب الشيخوخة لبشرتك

العناية بالوجه والبشرة من أكثر ما يشغل بال النساء، وقد يصرفن مئات الجنيهات لشراء مستحضرات العناية والاهتمام بالبشرة، ولكن المشكلة في العادات الخاطئة التي تتسبب في التعجيل بشيخوخة بشرتك:

أولاً: الكلور

التعرض لماء حمام السباحة المليء بالكلور قد يؤثر على جلدك؛ حيث إنه يتفاعل مع المستحضرات الطبية التي تضعينها على بشرتك، حتى لو قمتِ بالاستحمام مباشرة بعد الانتهاء من السباحة.

ثانياً: النوم

دون إزالة الماكياجالنوم دون إزالة الماكياج من شأنه أن يتسبب في التهاب بشرتك، ويعرِّضها لحب الشباب، لهذا عليك وضع مناديل إزالة الماكياج بالقرب من سريرك؛ حتى تذكّرك بضرورة إزالة الماكياج قبل النوم

ثالثا: القهوة

تعتبر القهوة و المواد التي تحتوي علي كمية كبيرة من الكافيين أحد أهم الأسباب لجفاف البشرة و التعجيل بظهور التجاعيد لهذا ننصح بالإكثار من تناول المياه و تناول الفاكهة الطازجة .

رابعا: الوجبات

التقصير في تناول الثلاثة وجبات الأساسية يعرض بشرتك للإجهاد والجفاف و خاصة أذا لم تهتمي بتناول أكلات تحتوي علي فيتامين أ ، ب ، ج .

خامسا: الحمام الساخن

قد يؤثر الماء الساخن علي الطبقات الخارجية من بشرتك لهذا احرص علي انهاء الإستحمام بمجرد إحمرار الجلد وعدم تسخين الماء لدرجة كبيرة .

سادسا: اختبار منتجات كثيرة جدا

Advertisements

احرص وانت تجربي منتج جديد تجربته علي منطقة صغيرة من الجلد لإختباره قبل إعتماد إستخدامه حتي لا يتأثر الجلد أذا ما كان المنتج غير مناسب لطبيعة البشرة.

سابعا: عدم شرب الماء الكافي

تؤثر كمية الماء علي نضارة البشرة ، لذا عليك شرب كميات كبيرة من الماء يوميا للحفاظ علي نضارة بشرتك، فعدم حصول الجسم علي كمية الماء التي يحتاجها يوميا قد يعجل بشيخوخة البشرة و يتسبب في ظهور تجاعيد.

ثامنا: التحدث لساعات علي الهاتف

التحدث لساعات طويلة علي الهاتف قد يسبب طفح جلدي وخاصة في منطقة الخد .

تاسعا: منتجات العناية بالشعر

راعي ألا تلامس منتجات العناية بالشعر وجهك ، فقط قومي بوضع فوطة صغيرة علي وجهك حتي لا تسقط نقاط من منتجات الشعر علي وجهك.

عاشرا: النظارات الشمسيةا

حرص علي تنظيف نظارتك الشمسية يوميا لحمايتها من تراكم البكتريا و الميكروبات التي قد تضر بشرتك.

قد يهمك أيضا:

نصائح للعناية بالبشرة الحساسة في فصل الصيف

استخدام الماسكات الطبيعية المجربة لتجديد حيوية البشرة