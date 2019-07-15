فوائد الفرشاة الجافة في تقليل السيلوليت وتنعيم البشرة

عندما تتجولين في المتاجر ومحلات العناية بالجسم والبشرة، ستكتشفين في كل مرة منتجات جديدة تظهر في السوق، منها ما يشكل أهمية ويجب عليكِ اقتناؤه على الفور ومنها ما يمكنكِ الاستغناء عنه.

ومن أهم المنتجات التي نرشحها لكِ فرشاة الجسم الجافة لما لها من فوائد كثيرة سنذكرها لكِ في هذا المقال المتميز.التنظيف الجاف للجسم هو أحد التقنيات القديمة التي مارسها القدماء للتخلص من السموم ولإزالة الجلد الميت من البشرة،

وقد تتابعت على مدار الفترات الأدوات المستخدمة في التنظيف الجاف فشملت الفرشاة التقليدية ورمال البحر وكيزان الذرة الجافة وغيرها من الأدوات إلى أن انتهت إلى الفرشاة الموجودة حاليًا بألوان وأحجام متنوعة.ما فوائد استخدام فرشاة الجسم الجافة؟

تقشير الجلد وإزالة طبقات الجلد الميت، ما يساعد على تجديد الخلايا والتخلص من السموم ويؤدي في النهاية إلى تحسين صحة الجسم بشكلٍ عام.

زيادة تدفق الدورة الدموية وتقوية العضلات وإعادة توزيع رواسب الدهون في الجسم.

تحسين عملية التصريف الليمفاوي إذ تدفع الأجزاء الكبيرة من البروتينات إلى داخل الدورة الدموية، ما يساعد في التخلص من الماء الزائد.

المساعدة على التقليل من السيلوليت.

المساعدة على الشعور بالراحة والاسترخاء وإزالة آثار التوتر والضغوط اليومية.كيف يمكن استخدام فرشاة الجسم الجافة؟

عند استخدام الفرشاة يجب أن تكون البشرة جافة تمامًا ويُمشط الجسم بالفرشاة في اتجاه القلب لتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

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يبدأ التدليك من القدمين ثم الاتجاه للأعلى، والساقين من الأمام والخلف ومن اليمين إلى اليسار، مع التركيز على تكرار التمشيط عدة مرات في الاتجاه نفسه.

ويجب أن لا تتجاوز عملية التدليك أكثر من 15 دقيقة حتى لا يحدث تهيج للجلد.

بعد الانتهاء من التدليك، يجب أخذ حمام دافئ وترطيب الجلد جيدًا بأحد الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت بذور العنب أو زيت الأرجان للاستمتاع بفوائدها الكثيرة في تنعيم البشرة وترطيبها.بعض النصائح عند استخدام فرشاة الجسم الجافة:

اختاري فرشاة مصنوعة من الألياف الطبيعية أو ألياف الصبار، التي تكون شعيراتها ناعمة لا تخدش الجلد، وتجنبي استخدام الفرش المصنوعة من البلاستيك.

ابتعدي عن الأماكن الحساسة والناعمة في جسمك مثل الوجه والأعضاء التناسلية.

لا تمشطي الأماكن التي تعاني من تهيج الجلد.

من الطبيعي أن يحدث احمرار خفيف في البشرة بعد التمشيط، لكن إذا زاد الاحمرار وفي حالة حدوث تهيج يجب التوقف عن التمشيط.

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