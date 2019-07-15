شكرا لقرائتكم خبر عن ما طبقات البشرة الـ5 التى تتحكم فى شكلها الخارجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقسم الخلايا الموجودة فى البشرة وتتحرك لأعلى لتحل محل الخلايا فى الطبقات، وتتغير مع انتقالها من طبقة إلى أخرى.

تتنوع أنواع البشرة وتنقسم إلى 5 طبقات وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" وهى" الطبقة القاعدية، الطبقة السحابية،، الطبقة الحبيبية، والطبقة الصافية، وطبقة القرنية".

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الطبقة القاعدية هى الطبقة الأقرب إلى الأدمة، حيث تتكون من طبقة واحدة من الخلايا المقسمة، الطبقة السحابية هى الطبقة التالية وتتكون من 8 إلى 10 طبقات من الخلايا، تحتوى هذه الطبقة على لقب "طبقة الخلية الشائكة" نظرًا للطريقة التى ترتبط بها الخلايا مع بعضها البعض عندما تتقلص.



انواع طبقات البشرة

الطبقة الحبيبية هى الطبقة الثالثة وتتكون من ثلاث طبقات، تبدأ الخلايا الموجودة فى الطبقة الحبيبية فى التقرن من أجل الانتقال إلى الطبقة الصافية، وتحتوى على حبيبات غنية بالدهون، مما يوفر مادة مانعة للتسرب مقاومة للماء للبشرة.

الطبقة الأخيرة من البشرة هي الطبقة القرنية، والتي تحتوى على خلايا ميتة تم تسويتها إلى قشور مليئة بالكيراتين، هذه الخلايا الميتة تتقشر وتحتاج إلى إزالة من السطح الخارجى.