شكرا لقرائتكم خبر عن يحتوى على كمية من الفيتامينات.. كترى من الأناناس عشان صحتك وبشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاكهة الأناناس من الفواكه التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب والمختلف فضلا عن ذلك تحتوى فاكهة الأناناس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد الأناناس هى:

1:يحتوى الأناناس على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على طرد السموم والفيروسات من الجسم، كما تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمي الجسم من الامراض.



اناناس

2: يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح.

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3: يحتوى على كمية كبيرة من المواد المضادة للالتهاب ويحد من خطر الاصابة بألم المفاصل والعضلات.

4:يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى ومادة الكولاجين التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.



الاناناس

5:يعمل على حماية الجسم من الأورام السرطانية المختلفة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

6:يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الجلطات والأزمات.