شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالفراولة.. هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفراولة تعد من الفواكه ذات اللون الأحمر الرائع، وطعمها مميز، ولها العديد من العشاق، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي فوائدها العديدة لجسم الإنسان، وذلك وفقا لموقع "healthline".

تحتوي فاكهة الفراولة على العديد من العناصر الغذائية المميزة والهامة لجسم الإنسان، ومنها مضادات الأكسدة، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنجنيز والألياف والمغنسيوم، وهذا ما يجعلها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان.

فوائد الفراولة

-الفراولة تعد من الفواكه التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة، وهذا يجعلها تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العين بشكل كبير والحد من التعرض لأي مشاكل فيها.

-نظرا لاحتوائها علي مضادات الأكسدة فهذا يجعلها من الفواكه الهامة في تقوية الجهاز المناعي للجسم، والحد من التعرض لأي مشاكل صحية به، ولذا يمكنك تناوله دائما.

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-هل تعلم أن الفراولة غنية بالكالسيوم، هذا العنصر الهام للعظام والمفاصل، ولذا تناولك لها يساهم في الحد من التعرض لأي مشاكل فيها.

-بسبب ما تحتويه الفراولة من عناصر غذائية هامة، فهذا يجعلها من الأطعمة الهامة لك ، وأيضا تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.

-تعمل علي تنشيط خلايا المخ وتزيد من قدرتك على التركيز.

-تعمل علي تنظيم نسبة الضغط في الدم، وتحد من التعرض لارتفاعه.