شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى يعنى إيه بطانة الرحم المهاجرة وأعراضها المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطانة الرحم المهاجرة من المشاكل المزعجة التى تتعرض لها المرأة وهى عبارة عن نمو الانسجة خارج الرحم وتمتد على قناة فالوب والمبيضين، مما تسبب من ألم شديد وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى.

وحسب ما ذكره موقع betterhealth فإن هناك علامات تدل على الإصابة بـ"بطانة الرحم المهاجرة"، وهى:



بطانة الرحم المهاجرة

1:تشنجات وألم شديد فى الحيض ويزداد ويزيد كل فترة.

2:ألم شديد اثناء أو بعض ممارسة العلاقة الجنسية.

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3:ألم شديد فى الأمعاء أو أسفل البطن.

4:نزيف قبل أو بعد الدورة الشهرية.

5:ألم أسفل الظهر والفخدين.

6:الغثيان والقىء مع الشعور الدائم بالخمول.



بطانة الرحم

لا يوجد سبب محدد للإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، ولكن هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض ومنها "العوامل الوراثية، وجود خلل فى الجهاز المناعى، التعرض للمواد الكيميائية الضارة"، ويكون العلاج عن طريق مسكنات الألم أو العلاج الهرمونى.

وبعض الحالات تحتاج للتدخل الجراحى لإزالة أنسجة بطانة الرحم المهاجرة، ولكن يحدد ذلك الطبيب المعالج وحسب حالة المريضة وعمرها.