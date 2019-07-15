شكرا لقرائتكم خبر عن هل طفلك يشعر بالكسل؟.. اعرف الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل طفلك يعانى من الكسل؟..إذا كنت تشعرين بهذا أن طفلك يعانى من الكسل بالرغم من الاستحمام وإعطائهم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، وجلوسه لفترات طويلة فى التكيف، فعليك التعرف على أفضل الحيل التى تساهم بشكل كبير فى الخلص من هذا الأمر، لأن الطفل معروف بنشاطه وحيويته، وذلك وفقا لموقع " Parenting".

هل تعلمين أن جلوس الطفل لفترات طويلة فى التكيف يساهم بشكل كبير فى شعوره بالكسل والشعور بالراحة والخمول، نعم هذا ما أشارت له العديد من الدراسات الطبية الحديثة، وأضافت أن نوعية الطعام المتناول لدى الأشخاص يتسبب فى هذا الأمر أيضا، فالطفل الذى يكثر من تناول الأطعمة المليئة بالدهون، وأيضا الأطعمة السريعة يعانون من الشعور بالكسل.



الكسل عند الاطفال

وهذا ما يجعل الاهتمام بنوعية الطعام المتناول من الأمور الهامة فى تنشيط قدرات مخ الطفل، وأيضا تساهم فى تقوية بنيان الطفل، وتعمل على تنشيط الجسم بشكل كبير، ولذا عليك الاهتمام بإعطاء الطفل الخضروات بكثرة، والفواكه، والمكسرات.

ويرجع عدم قيام الطفل بأى نشاط بدنى هو السبب فى شعوره بالكسل، ولذا عليك الاهتمام باشتراكه فى بعض التمارين الرياضية، لتنشيط الجسم.