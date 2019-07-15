شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز شهيتك تتقفل.. فيتامينات ابعد عنها هتزود جوعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك فيتامينات عديدة يصفها الطبيب لزيادة الشهية خاصة للأطفال وأصحاب النحافة، ولكن الشخص الرياضى الذى يحتاج إلى الحفاظ على وزنه قد يحتاج إلى معرفة الفيتامينات التى تزيد الشهية.

يعتبر فيتامين (ب)، خاصة فيتامين (ب 9) من الفيتامينات التى ثبت سريريًا أنها تزيد الشهية، وفقًا لتقرير موقع " livestrong"، وبالإضافة إلى مكملات فيتامين (ب) التى يمكن أن تعزز الشهية لدى الأطفال والبالغين، فإن إضافة شكل من أشكال التمرينات يمكن أن يزيد الشهية أيضًا.

من المعروف أن التمرينات تحفز الشهية بسبب العمل الذى يخرجه الجسم وبالتالى يحتاج الجسم إلى وقود إضافى ؛ وبالتالى، فإن الجسم يزيد من الشهية.

يُعرف فيتامين Bc أيضًا باسم حمض الفوليك، ويتم إتلافه بواسطة أشعة الشمس والغليان والحرارة وعقاقير السلف، فهو لا يزيد من الشهية فحسب، بل يعزز أيضًا صحة البشرة ويقلل الألم ويساعد على رعاية الطفيليات المعوية.

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فيتامين ب

وكما هو معروف فإن فيتامين B9 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يساعد الجسم على تحطيم البروتينات وبناء بروتينات جديدة، أيضا هو لا يزيد من الشهية فحسب، ولكنه يساعد أيضًا على تحفيز بناء حمض الهضم ويساعد في بناء خلايا الدم الحمراء.

يمكن العثور على فيتامين ب 9 في العديد من المصادر الغذائية بشكل طبيعي، مثل الحمضيات وعصائر الحمضيات ونخالة قمح الحبوب الكاملة والفاصوليا والبقول والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ولحم الخنزير والمحار والكبد والدواجن.