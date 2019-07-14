دبي تستضيف المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية

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وكالة أنباء الإماراتالإثنين 2019/7/15 12:41 صباحا بتوقيت أبوظبي
دبي تستضيف المؤتمر شهر يناير المقبل
تستضيف دبي أعمال المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية 2020، الذي ينظمه المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.
ويُعقَد الحدث من 17 إلى 20 يناير/كانون الثاني في فندق "روضة البستان" بدبي، حيث يناقش الحاضرون علم الجينومات السريري، وذلك من خلال خمسة محاور رئيسية تتضمن تحديد تسلسل الحمض النووي بتقنيات الجيل الجديد، وأمراض التطور العصبي، والأمراض الاستقلابية، والتشوهات الخلقية، فضلاً عن الجينوميات السكانية وعلاقتها بالأمراض.
وسيتم تخصيص اليومين الأولَين من المؤتمر لعقد ورشة عمل تناقش تحليل البيانات الجينومية لاكتشاف الجينات، وتفسير متغيراتها، والتي ينظمها المركز العربي للدراسات الجينية، بالتعاون مع المدرسة الأوروبية للطب الوراثي، وذلك في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وتشهد الورشة مشاركة مدربين متخصصين من جميع أنحاء العالم، سيتولّون التدريب العملي لعدد محدود من المتخصصين في علم وراثة الجينوم، والعاملين في إطار البحوث أو إعدادات التشخيص السريري.
وقال الدكتور محمود طالب آل علي، مدير المركز العربي للدراسات الجينية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المركز يسعى دائماً إلى الجمع بين الخبرات المتنوعة المتعلقة بعلم الوراثة البشرية في العالم العربي، من خلال تنظيم سلسلة المؤتمر.
وأكد أن مثل هذه المناسبات تعدّ منصةً للباحثين الإقليمين والدوليين المتخصصين في علم الوراثة، لإجراء حوار بناء وتبادل الخبرات المشتركة.
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