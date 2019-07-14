ما هى وظيفة الكيس الأمنيوسى الحامل للجنين داخل الرحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكيس الأمنيوسي هو الكيس المملوء بالسوائل والذى يحمل الجنين فى الرحم، ويعمل على حمايته والمساعدة في تنظيم درجة حرارة الطفل.
بالإضافة إلى حماية الجنين من الأخطار الجسدية، فإن الكيس الأمنيوسي يمنع الملوثات الخارجية مثل الجراثيم، من الوصول إلى الجنين، وإذا حدث تمزق فى كيس السلى وهو غشاء يفصل المشيمة عن السائل الأمنيوسي قبل أن يصبح الجنين جاهزًا للولادة فمن المحتمل أن يحدث عدد من المضاعفات.
يصبح الجنين عرضة للإصابة من الجراثيم إذا أصبح الحبل السري، الذي يزود الجنين بالأكسجين والمواد المغذية مضغوطًا، مما قد يسبب انفصالا فى المشيمة عن جدار الرحم في حالة تلف الكيس السلى، مما قد يؤدى إلى نزيف داخلي، ويؤدى فى النهاية إلى حدوث الولادة المبكرة.
الكيس الأمنيوسي
أعراض تسرب الكيس الأمينوسى
يسرد موقع "WebMD" الأعراض الرئيسية للكيس الأمنيوسي المتسرب، والمعروف أيضًا باسم تمزق الأغشية، وجود انفجار وحدوث تصريف يشبه الماء يتسرب أو يتدفق من المهبل، ويكون السائل في بعض الأحيان لديه مسحة صفراء، كما قد تشمل الأعراض المحتملة الأخرى النزيف المهبلى وألما أسفل البطن أو أسفل الظهر.
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