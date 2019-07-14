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ديمة محمدالسبت 2019/7/13 10:01 مساء بتوقيت أبوظبي
منتخب نيجيريا
وعد الملياردير النيجيري أليكو دانجوت لاعبي منتخب بلاده بالحصول مبلغ 50 ألف دولار أمريكي على كل هدف تسجله "النسور الخضر"، خلال مواجهة الجزائر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا الأحد.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، إن دانجوت الذي يعد أغنى رجل أعمال في قارة أفريقيا، وعد بدفع بـ50 ألف يورو على كل هدف ضد الجزائر.
ومن جانبه، أوضح أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن رجل الأعمال موجل فيمي أوتيدولا وعد الفريق هو الآخر بمبلغ 25 ألف دولار عن كل هدف في لقاء الجزائر.
ومن ثم فإن هدفا واحدا في مرمى الجزائر سيكون مقابله 75 ألف دولار على الأقل للاعبي منتخب نيجيريا.
وتلتقي الجزائر نيجيريا مساء الأحد في استاد القاهرة الدولي، حيث سيتأهل الفائز للنهائي الذي يقام على الملعب نفسه يوم الأحد المقبل.
يذكر أن الجزائر تدخل المباراة دون أن تتعرض لأي هزيمة حتى الآن، وسكنت شباكها هدفا وحيدا، بينما تلقت نيجيريا هزيمة واحدة وسكنت شباكها 5 أهداف في البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافآت باهظة في انتظار نجوم نيجيريا عن كل هدف في شباك الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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