نيمار يستفز سان جيرمان بـ"ريمونتادا" برشلونة

أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، فخره بذكرى إذلال فريقه الحالي، عندما كان لاعبا لبرشلونة الإسباني.

وكان برشلونة قد قلب هزيمته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2016-2017، إلى الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 6-1، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، وكان نيمار حينها لاعبا للفريق الكتالوني.

وانتقل نيمار في الصيف التالي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا، ليصبح أغلى لاعب في العالم منذ ذلك الحين.

وقال نيمار، في تصريحات نقلتها النسخة الإيطالية من موقع "جول" العالمي: "أفضل ذكرياتي كلاعب هي تحقيق الريمونتادا التاريخية مع برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "إحساسي بعد تسجيلنا الهدف السادس لم يتكرر منذ ذلك الحين، في غرفة الملابس بعد اللقاء كانت الأجواء جنونية ".

وكان نيمار النجم الأول للمباراة، حيث سجل هدفين من بين الأهداف الـ6 التي سجلها الفريق الكتالوني، وحصل على التقييم الأعلى بين جميع اللاعبين وفقا للعديد من مواقع الإحصاءات.

وتأتي تصريحات النجم البرازيلي بالتزامن مع الأخبار التي تفيد برغبته في الرحيل عن سان جيرمان خلال الصيف الحالي، والعودة إلى الفريق الكتالوني بعد موسمين من رحيله، وهي الأخبار التي عززها اللاعب بتخلفه عن حضور تدريبات باريس.

وربطت العديد من التقارير نيمار بالعودة إلى برشلونة في الصيف الجاري، مشيرة إلى أنه سيعقد اجتماعا مع إدارة النادي الباريسي، صباح الإثنين، لحسم الأمر بشكل نهائي.

وأوضحت التقارير أن برشلونة سيعرض على باريس سان جيرمان الحصول على بعض لاعبيه في صفقة تبادلية، وقد يكون من بينهم الفرنسيان عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي، أو الكرواتي إيفان راكيتيتش، أو البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وانضم نيمار إلى برشلونة في 2013 قادما من سانتوس البرازيلي وكان صاحب دور رئيسي في تتويج الفريق الكتالوني ببطولة دوري أبطال أوروبا 2015، والتي لم ينجح في الحصول عليها مجددا منذ ذلك الحين.