شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط يكون دورة شهرية.. أسباب أخرى للنزيف المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن تتعرض المرأة لفقدان الدم كل شهر وهى ما تسمى بـ "الدورة الشهرية"، ولكن قد تصاب المرأة بالنزيف الغير طبيعى بين فترات الطمث، وذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن أسباب النزيف المتكرر عند السيدات هى:

نزيف 1:الحمل خارج الرحم من أبرز أسباب النزيف المتكرر. 2: اضطرابات فى مستوى الهرمونات وخصوصا هرمون الاستروجين والبروجسترون. 3:قد يكون سبب نزيف الرحم هو وجود مشاكل فى عنق الرحم ومنها وجود زوائد لحمية فى بطانة الرحم. 4:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب نزيف المهبل ن لذلك يجب عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب. Advertisements

ألم 5:سرطان الرحم من أبرز أسباب الإصابة نزيف الرحم ويصاحبه ألم شديد فى الحوض. 6: فرط نشاط الغدة الدرقية يسبب حدوث نزيف غير طبيعى عند المرأة. 7:تكيس المبايض من المشاكل الصحية التى تسبب نزيف حاد. لذلك يجب معرفة السبب الحقيقى لنزيف المهبل لتناول العلاج المناسب للحالة ، مع تجنب تناول أى ادوية إلا تحت اشراف الطبيب منعا لحدوث أى مضاعفات.

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