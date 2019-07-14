شكرا لقرائتكم خبر عن كل براحتك.. 5 فواكه تساعد على التخسيس وتمنحك جسدا رشيقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكريات والدهون من أبرز الطرق التى تعمل على زيادة الوزن وتؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض، لذلك ينصح دائما بتناول الخضروات والفواكه لاحتوائهم على فيتامينات وعناصر غذائية تحافظ على صحة الجسم وتحميه من السمنة، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض أنواع الفواكه التى تحتوى على خصائص وعناصر تساعد على التخسيس وإذابة الدهون فى الجسم ومنها:

1:الجريب فروت وهو من أبرز أنواع الفواكه التى تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية مما يساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة.



جريب فروت

2:التفاح ، يحتوى على نسبة كبيرة من الالياف وكمية منخفضة من السعرات الحرارية التى تساعد على انقاص الوزن، كما يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض.

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3:التوت، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما إنه يعمل على التخسيس وإذابة الدهون.



بطيخ

4:البطيخ، يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وكمية عالية من المياه ، لذلك فهو يعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

5:البرتقال، من الفواكه الحمضية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض، كما يعتبر من أبرز أنواع الفواكه التى تساعد على إنقاص الوزن.