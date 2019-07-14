ميغان ماركل تُساهم بشكل كبير في زيادة أرباح العائلة المالكة في 2018

ساهمت ميغان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري، بشكل كبير في زيادة أرباح العائلة المالكة التي تجنيها من الهدايا التذكارية الخاصة، والتي يتم بيعها في جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وارتفعت مبيعات سلع مثل اللوحات التذكارية والأقداح والفناجين من 18.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، إلى 21.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2018.

وتحسنت مبيعات مجموعة "رويال كولكشن" بشكل كبير بسبب سلسلة من اللحظات التاريخية على مدار العام، والتي تشمل على وجه الخصوص حفل زواج ميغان من الأمير هاري.

اقرا ايضاً:

ميغان ماركل تعتبر الأمير هاري في بداية علاقتهما "فرصة ثمينة"

ومن الأحداث الأخرى التي رفعت أرقام المبيعات ميلاد الأمير لويس، وزفاف الأميرة يوجين، وعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70.

وقال تيم نوكس، مدير صندوق "رويال كولكشن تراست": "إنه لمن دواعي سروري أن أنظر إلى سنة 2018 وهي السنة التي رحبنا فيها بعدد قياسي من الزوار في القصور، والتي حققت أيضاً أعلى مستوى على الإطلاق بمبيعات التجزئة؛ حيث نظمنا 22 معرضاً غير مسبوق في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

Advertisements

وكشفت الأرقام الجديدة أيضا أن مقار إقامة الملكة حطمت رقما قياسيا آخر، هذه المرة لعدد الضيوف الذين زاروها لاستكشافها، وزار نحو 3.3 مليون شخص أماكن إقامة رسمية، ارتفاعاً من 2.96 مليون شخص في العام السابق.

وقال تقرير عن الإحصائيات، إن البضائع والهدايا التذكارية المخصصة للاحتفال بالأحداث الملكية دفعت مبيعات قياسية في الموقع وعبر الإنترنت.

وأضاف التقرير: "تم إنتاج بطاقات تذكارية احتفالاً بميلاد صاحب السمو الملكي الأمير لويس من كمبردج، وحفلات الزفاف التي قام بها أصحاب السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس، وصاحبة السمو الملكي الأميرة يوجين والسيد جاك بروكسبانك، وعيد ميلاد صاحب السمو الملكي أمير ويلز السبعين".

قد يهمك ايضاً:

موجة من الانتقادات اللاذعة تطال ميغان ماركل بسبب صورتها مع طفلها

ميغان ماركل تتعرض لانتقادات لاذعة على الطريقة السيئة لحملها أرشي