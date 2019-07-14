شكرا لقرائتكم خبر عن وراثة ولا قلة نوم.. اعرفى ليه عندك هالات سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهالات السوداء واحدة من المشاكل الجلدية التى تؤثر على البشرة وتسبب اسمرار شديد تحت العين وقد تؤثر على الحالة النفسية عند السيدات، قد تكون الهالات السوداء بسبب عوامل وراثية او لوجود مشاكل صحية أخرى .

لذلك يقدم الخليج 365 أسباب مختلفة لظهور الهالات السوداء وفقا لما ذكره موقع goodhousekeeping وهى:



هالات

1:قد يكون ظهور الهالات السوداء بسبب العوامل الوراثية، أى اصابة أحد افراد الأسرة بالهالات الشديدة.

2: فقر الدم وسوء التغذية واحد من أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء، وذلك بسبب نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية.

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3:جفاف العين، واحد من المشاكل التى تتعرض لها العين وتسبب الهالات سوداء.



هالات سوداء

4: الإفراط فى استخدام مستحضرات التجميل تسبب ظهور الهالات السوداء.

5: قلة شرب المياه والعصائر الطبيعية يؤثر على صحة البشرة ويسبب الهالات السوداء والتجاعيد.

6: الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية والمنبهات مثل القهوة والشاى، يؤثر على صحة البشرة ويعرضها للهالات السوداء .

7: قلة النوم والسهر الشديد من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالهالات السوداء.