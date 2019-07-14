خسارة الوزن بمعرفة نوع الجوع وكيفية اشباعه

لا يمكن خسارة الوزن مع تناول كمية كبيرة من الطعام. فمن الضروري لذلك اتباع حمية صحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن ينصح ايضاً باللجوء الى بعض الحميات الذكية. ومنها تلك التي يمكن اكتشافها بعد التعرف الى نوع الجوع الذي يتم الشعور به. فقد يكون جوع العينين او الانف او الفم او المعدة او الخلايا او الذهن او القلب. وهكذا يمكن خسارة الوزن بطريقة صحيحة من دون استعادته مجدداً.



يعرف الجميع ان خسارة الوزن قد تصبح امراً غير ممكن مع الشعور بالجوع الشديد. لكن من غير المعلوم ان هناك انواعاً عدة من الجوع التي تدفع الى تناول الطعام وانه يجب التمييز بينها من اجل تحديد الطريقة التي تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن ونحت الجسم.



هناك انواعاً عدة من الجوع التي تسبب الرغبة في الأكل وقد تدفع الى زيادة الوزن. ومن اجل تنحيف الجسم من الضروري التعرف عليها.

1 جوع العينين



من الممكن الشعور بالجوع رغم امتلاء المعدة وفي اي وقت بسبب رؤية الطعام او كتاب طهو. ومن اجل التخلص من هذا الشعور وخصوصاً اذا ظهر في وقت غير مناسب يمكن النظر الى صورة اخرى غير الطعام، الى لوحة او مشهد طبيعي بدلاً من الانجرار وراء الرغبة في الاكل.

2 جوع الانف



من الممكن خسارة الوزن في حال محاربة الشعور بالجوع الذي تسببه روائح المأكولات. ولهذا يجب عدم الاستسلام للرغبة في الاكل والحرص على تنشق روائح اخرى مثل رائحة القهوة، الورد، العطر التي تحول انتباه حاسة الشم عن الطعام.

3 جوع الفم



يظهر بعض الاشخاص الكثير من المتعة اثناء تناول الطعام. وهذا ما قد يدفعهم الى تناول كميات كبيرة منه ويجعل خسارة الوزن امراً صعباً بالنسبة اليهم. وفي هذه الحالة ينصح بتطبيق مبدأ الطبق متعدد الاصناف خلال الوجبات. ولهذا يجب وضع اكثر من نوع طعام في طبق واحد. وهو ما يساعد على تذوق اكثر من نكهة دفعة واحدة من دون تناول كمية كبيرة من الطعام.





4- جوع المعدة



عند الشعور بالجوع يتم الشعور بتقلصات في المعدة. كما قد تسمع أصوات غرغرة. وفي هذه الحالة يجب التمييز بين اعراض الجوع واعراض التوتر. فقد يسبب الشعور بالضغط النفسي ايضاً تشنج المعدة. اما إذا كانت هذه العلامات تدل على الجوع فالافصل الانتظار حتي يحين موعد الوجبة الرئيسية. وخلالها ومنعاً لتناول الكثير من الطعام ينصح بتناول الطعام ببطء مع الانتباه الدائم الى اشارات المعدة. كذلك يفضل التوقف في منتصف الوجبة وإعادة تقييم الشعور بالجوع بسرعة. فقد يتم الانتباه الى الاكتفاء. وهو ما يساعد على التخسيس وخسارة الوزن تدريجياً مع مرور الوقت.

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5 - جوع الخلايا



يعني هذا الشعور بالرغبة في تناول الطعام استجابة لحاجات الجسم الفيزيولوجية. فقد يسبب الرشح مثلاً الاحساس بالبرد ويولد الحاجة الى تناول الشوربة الدافئة. وفي هذه الحالة ومن اجل عدم تناول الطعام بشكل فوضوي ينصح بالانتباه الى التمييز بين الجوع الفعلي وتلك الحاجة. وهكذا يمكن التحكم بها.

6- جوع الذهن



في هذه الحالة يتم تناول الطعام بحسب بعض القواعد مثل انه يجب تناول 3 انواع منتجات حليب يومياً او ان صفار البيض يلحق الضرر بالصحة. وفي هذه الحالة يجب تفضيل اتباع نظام غذائي متوازن من دون حرمان ومع بعض الخروقات بين الحين والآخر.

7- جوع القلب



يأكل بعض الاشخاص الكثير من الطعام عند شعورهم بالحزن او الانفعال او الغضب او عدم الرضى. ولهذا يصعب فقدانهم للوزن. ويسمى هذا جوع القلب الذي يمكن اشباعه من خلال البحث عن كل ما يدفع الى الشعور بالرضى والفرح وليس من خلال الطعام. وبالانتباه الى انواع الجوع هذه يمكن الحفاظ على جسم رشيق وخسارة الوزنن بفعالية.

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