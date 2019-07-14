16 سببا وراء تأخر إنجاب الأزواج.. ابتعدوا عن الضغوط النفسية

الأحد 2019/7/14 04:53 مساء بتوقيت أبوظبي

اعتبرت الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد بمدينة المنصورة المصرية، مشكلة تأخر الحمل من أبرز المشاكل التي تواجه المرأة والرجل خاصة في السنوات الأولى للزواج.

وتوضح أن تأخر الإنجاب يسبب عددا من المشاكل النفسية والتوتر المستمر، والارتباك في الحياة الزوجية، الأمر الذي يساعد أكثر على تأخر الإنجاب ويهدد استمرار الزواج.

وقالت "ازدادت مؤخراً نسبة الأزواج الذين يعانون من العقم المؤقت أو الدائم، وهذا يرجع إلى عوامل كثيرة ظهرت حديثاً نتيجة نمط الغذاء الخاطئ وأسلوب المعيشة وكثرة الضغوط النفسية".

وأضافت أن هناك بعض الأسباب الأخرى التي تقف وراء تأخر الإنجاب، خاصة بكل جنس نتعرف عليها في السطور التالية:

أسباب تأخر الإنجاب لدى الإناث

1- ضعف المبايض





ويعني ذلك عدم قدرة المرأة على إنتاج البويضات، التي تعالج ببعض الأدوية المنشّطة للمبايض، أو من خلال اتّباع بعض الحميات ذات العلاقة بالنظام الغذائي.

2- تكيّس المبايض





وهي أكياس صغيرة تتجمّع فوق سطح المبيضين، وتحدث خللاً في الهرمونات، وقد تؤدي إلى تأخر الحمل.

3- قصور في الغدد الصماء

تعاني بعض النساء من قصور في الغدد الصماء، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على تنشيط عمل المبيض، أو إفراز المواد اللازمة لإتمام الإخصاب.

4- أورام المبيض أو الرحم





وقد تعاني بعض النساء من وجود أورام سواء ألياف رحميّة حميدة أو خبيثة، تتسبب في انسدادات في قناة فالوب، أو بعض المشاكل في عنق الرحم.

5- زيادة إفراز هرمون الحليب





ويسمى بالبرولاكتين، ويتم التأكد من خلال إجراء فحوصات يطلبها الطبيب عند الشك في وجود مشكلة في عمل الغدة النخامية.

6- السمنة المفرطة والنحافة





Advertisements

وتتسبب السمنة المفرطة أحيانا في تأخر الإنجاب، الأمر الذي يستدعي اتباع حمية غذائية وخسارة الوزن لإمكانية حدوث الحمل، كذلك النحافة تسبب ضعفا شديدا للمرأة ما يؤثر على إمكانية حدوث الحمل.

7- الحالة النفسية السيئة





كالتعرض لاضطرابات عصبية، أو بعض الأمراض النفسية كالصرع أو الاكتئاب أو القلق.

8- تدخين السجائر





يؤدي تدخين السجائر أو الشيشة أو إدمان شرب الكحول إلى تأخر الإنجاب في كثير من الأوقات.

أسباب تأخر الإنجاب لدى الرجال

1- قلة الحيوانات المنوية، أو ضعف في حركتها، وهنا لا بد للطبيب من إجراء الفحوصات للتعرف على سبب هذه المشكلة.

2- الإصابة بمرض السكري أو الضغط.





3- سرعة القذف وهي من أبرز المشاكل التي تؤخر حدوث الحمل، رغم أنها ليست مشكلة مرضية بحتة؛ إذ يمكن تدريب الرجل على تأخير القذف.

4- التهابات في الخصية أو انسداد في قنواتها، ويعتبر تناول العسل المخلوط بحبة البركة من أبرز العلاجات الطبيعية لذلك.





5- عيوب خلقية في مجرى البول "الجهاز التناسلي".

6- الإصابة بدوالي الخصيتين، ويمكن علاجها من خلال الجراحة، أو ربط الدوالي، أو العلاج بالحقن.

7- السلوكيات الخاطئة مثل التدخين، أو شرب الكحول أو تعاطي المخدرات.

8- التعرض للضغوط النفسية.