السعودية تقدم لقاحات وقائية لـ258 ألف حاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة السعودية أنها لم تسجل أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج القادمين، ووصفت الوضع الصحي بـ"المطمئن" حتى الآن، موضحة تقديم خدماتها الوقائية لنحو 258 ألف حاج حتى الآن.

وقالت الوزارة السعودية، في بيان، الأحد، إنها تُركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

وأشارت إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، منها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين خلال موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات المملكة في الخارج؛ للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنها قدمت خدماتها الوقائية للحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية منذ 1 من ذي القعدة الموافق 4يوليو/تموز حتى الآن لنحو 258 ألف حاج، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه 87.4% ‏ للحمى الشوكية، و67.3% للحمى الصفراء، و95.3% لشلل الأطفال.