ملابس فضفاضة وداكنة وغطاء الرأس.. "دروع" طفلك ضد الشمس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت مؤسسة "صحة الطفل" الألمانية الوالدين بحماية الأطفال الصغار من أشعة الشمس فوق البنفسجية خلال فصل الصيف، بارتداء ملابس واسعة وفضفاضة، موضحة أنها توفر حماية أفضل من الملابس الضيقة. وأضافت المؤسسة أن الملابس الداكنة تحمي الطفل بشكل أفضل من الملابس الفاتحة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء غطاء للرأس أيضا. وإلى جانب الملابس المناسبة ينبغي حماية بشرة الطفل بواسطة كريم واقٍ من أشعة الشمس مخصص للأطفال. وأكدت المؤسسة أنه، بشكل عام، يتعين على الأطفال البقاء في الظل وتجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان.

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