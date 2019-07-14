شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة بداية لحياة غير صحية..الأمراض التى يتعرض لها أصحاب الأوزان الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة من الأمراض الخطيرة التى تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، لذلك ينصح دائما بتجنب زيادة الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك العديد من الأمراض التى يسببها زيادة الوزن وهى.

1:السمنة المفرطة تسبب ارتفاع ضغط الدم والإصابة أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد تسبب السكتة الدماغية والنوبة القلبية.



مرض السمنة

2:تعتبر السمنة من أبرز العوامل الرئيسية التى تزيد من خطرالإصابة بمرض السكر والذي يعتبرمن الأمراض المزمنة والخطيرة التى تؤثر على الصحة.

3:تراكم الدهون والسمنة المفرطة تزيد من خطر الاصابة بالسرطان الذي يؤدي إلي مشاكل كبيرة ويمكن أن يؤدي إلي الوفاة إذا لم يتم علاجه تشخيصه في مرحلة مبكرة .



السمنة

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4:تسبب السمنة ارتفاع شديد فى مستوى الهرمونات مما يسبب العقم وتؤثرعلى جودة المبايض عند السيدات وقلة الحيوانات المنوية عند الرجال.

5: تسبب السمنة مشاكل فى العمود الفقرى والعضلات وتزيد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

6:تسبب السمنة المفرطة ضعف الانتصاب عند الرجال.

7:السمنة تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والضغط العصبى.