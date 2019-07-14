مواجهة سرطان الثدي أحدث فوائد الاستيقاظ مبكرا

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن النساء اللائي يفضلن الاستيقاظ مبكرا يوميا تقل لديهن احتمالات الإصابة بسرطان الثدي عن غيرهن.

وقال الباحثون في الدراسة، التي نشرت في دورية الطب البريطانية، "إن دراسات سابقة ربطت بين عدم انتظام مواعيد النوم وزيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، لكن لم تركز دراسات كثيرة من قبل على كيفية تأثير توقيت الاستيقاظ على تلك الاحتمالات".

وحلل الباحثون المتغيرات الجينية المرتبطة بـ3 سمات تتعلق بالنوم، وهي مدته والإصابة بالأرق، وإن كانت المشاركة في الدراسة من الأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ مبكرا أو متأخرا، وفحصوا بيانات أكثر من 400 ألف امرأة شاركن في دراستين في بريطانيا إحداهما استخلصت البيانات الحيوية والأخرى ركزت على سرطان الثدي.

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وتوصل فحص دراسة البيانات الحيوية إلى أن من بين كل 100 امرأة يفضلن الاستيقاظ مبكرا قلت حالة من حالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بغيرهن، لكن لم تظهر الدراسة وجود علاقة واضحة بين سرطان الثدي ومدة النوم يوميا ولا الأرق.

وفي الدراسة التي ركزت على الإصابة بسرطان الثدي قلت أيضا احتمالات إصابة المستيقظات مبكرا بالمرض، كما ظهرت علاقة بين زيادة عدد ساعات النوم عن المعدل الموصى به، وهو نحو 7 أو 8 ساعات ليلا، وزيادة احتمالات الإصابة بالمرض نسبة بلغت 19% لكل ساعة إضافية.

وقالت ريبيكا ريتشموند، كبيرة الباحثين في الدراسة، وهي باحثة في جامعة بريستول ببريطانيا: "النتائج تتسق مع دراسات سابقة سلطت الضوء على علاقة العمل في نوبات ليلية بالإصابة بسرطان الثدي".

وتابعت: "من الفرضيات التي قد تفسر تلك العلاقة هي فرضية (الضوء في الليل) التي تتحدث عن تقليص التعرض للضوء ليلا لنسبة الميلاتونين بما يؤثر بدوره على عدة مسارات هرمونية ويزيد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي".