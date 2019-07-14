الكبد الدهني يعاقب المفرطين في تناول الفواكه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الممارس العام الألماني، الدكتور كارستن ليكوتات، من خطورة الإفراط في تناول الفواكه، حيث إنها تحتوي على الفركتوز "سكر الفاكهة"، الذي يرفع خطر الإصابة بالكبد الدهني.
وقال "ليكوتات": "إن أعراض الكبد الدهني تتمثل في تضخم الكبد وانتفاخ البطن واصفرار الجلد والعين"، مشيرا إلى أن عدم العلاج يمهد الطريق للإصابة بتليف الكبد.
ونصح "ليكوتات" بتناول الفواكه بمعدل لا يزيد على حصتين يوميا، مع مراعاة تناول الأنواع قليلة السكر مثل البرتقال والتوت، والإقلال من الأنواع الغنية بالسكر مثل العنب والموز والتفاح.
وحذر من الإفراط في تناول عصير الفواكه، نظرا لأنه يعد مركزا للغاية، ومن ثم غنيا بالسكر، والذي يصل إلى الدم بسرعة.
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