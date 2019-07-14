شكرا لقرائتكم هل تعلم بعلاقة غذاء الحوامل مع التوحد؟.. دراسة توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قطع باحثون في جامعة فلوريدا الوسطى الأميركية خطوة مهمة نحو الكشف عن الصلة المفترضة بين الغذاء الذي تستهلكه النساء الحوامل والإصابة بالتوحد.

ومع الوضع في الحسبان أن مرض التوحد قديم، وظهر حتى قبل اكتشاف المواد الحافظة في الأغذية المصنّعة، إلا أن الدراسة انطلقت من نتائج دراسات سابقة، أظهرت أن الأطفال المصابين بالتوحد غالباً ما يعانون من مشاكل في المعدة، مثل متلازمة القولون العصبي.

خلال الدراسة التي نشرتها دورية "ساينتفيك ريبورتز"، تم اكتشاف أن المستويات العالية من حمض البروبيونيك (PPA)، المستخدم على نطاق واسع في الأغذية المصنعة لزيادة العمر الافتراضي لها، وتثبيط العفن في الجبن والخبز، يحدّ من تطور الخلايا العصبية في دماغ الجنين، بما يؤدي للإصابة بالتوحد.

كذلك أشار الباحثون إلى أن الكميات المفرطة من الحمض تتلف أيضاً المسارات التي تستخدمها الخلايا العصبية للتواصل مع بقية الجسم، ما يؤدي إلى ظهور سلوكيات غالباً ما توجد لدى الأطفال المصابين بالتوحد.