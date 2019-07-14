نصائح تجنب مرضى السكري متاعب السفر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري من أن السفر قد يؤثر بالسلب على مستوى السكر بالدم؛ حيث قد يرتفع مستوى السكر بسبب ركوب الطائرة أو تغيير المنطقة الزمنية؛ ما يستلزم زيادة جرعة الإنسولين.

وأضافت الجمعية أن الطقس الاستوائي يتسبب في تدهور تحمل الجلوكوز، ومن ثم يرتفع مستوى السكر بالدم بعد تناول الطعام بشكل أكبر من المعتاد.

وبشكل عام، تنصح الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري باصطحاب الأدوية الضرورية لمرضى السكري بكمية أكبر بمعدل ضعفين إلى 3 أضعاف، كي يكون المريض مستعدا لأي ظروف، مع مراعاة نقل الإنسولين في حقيبة تبريد.

ومن النقاط المهمة أيضا قياس مستوى السكر بشكل أكبر من المعتاد.