إنفوجراف.. 8 عوامل تزيد خطر السكتة الدماغية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السكتة الدماغية حالة طوارئ تحتاج علاجا فوريا؛ إذ يمكن عبر الإسعافات الأولية تقليل الأضرار ومنع المضاعفات المحتملة ما بعد السكتة، التي تعد أحد أشهر أسباب الوفاة في العالم.
يرجع سبب حدوث السكتة الدماغية إلى مشكلة أو خلل في كمية الدم الوافدة إلى الدماغ، ما يحرم أنسجة المخّ من الأكسجين ومواد التغذية الحيوية الأخرى، ويُعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة، لذلك ينبغي الانتباه إلى العلامات المبكرة للسكتة الدماغية.
الإنفوجراف التالي يستعرض أهم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
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