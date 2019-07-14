شكرا لقرائتكم دراسة تكشف: انخفاض الكوليسترول أخطر من ارتفاعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا أن الأفراد الذين يقل لديهم مستوى كوليسترول البروتين الدهني يتعرضون لزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وعلى الرغم من أن انخفاض الكوليسترول يعد أمرا مفيدا بشكل خاص في تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، والتي تحدث أثناء انسداد الوعاء الدموي، ما يحول دون تدفق الدم إلى المخ إلا أن الانخفاض بشكل كبير ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية بنسبة 169%، نتيجة ضعف الوعاء الدموي وانفجاره، وفقا للدراسة الجديدة.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية الدراسة التي شملت 96043 مشاركا، وجد الباحثون أنه يمكن تحقيق الاعتدال والتوازن، لتحقيق المستوى المستهدف الأمثل لنسبة الكوليسترول الضار.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين لديهم مستويات LDL أقل من 50 ملغ/ديسيلتر، هم أكثر عرضة بنسبة 169% لخطر السكتة الدماغية النزفية، مقارنة مع الذين تتراوح النسبة لديهم بين 70 و99 ملغ/ديسيلتر.