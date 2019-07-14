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شكرا لقرائتكم خبر عن الكاجو مش تسلية وخلاص.. اعرف فوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكاجو من أشهر أنواع المكسرات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم والبشرة ، لذلك ينصح دائما بتناوله وإعطائه للأطفال فهو غنى بالفيتامينات التى تساعد على نموهم وصحتهم.
وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فأن فوائد الكاجو هى:
كاجو
1: يحتوى الكاجو على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والأوبئة.
2:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الجلطات والأمراض.
3:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة فهو يعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.
الكاجو
4:يحتوى الكاجو على نسبة عالية من الاحماض والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المرأة الحامل وحماية الجنين من التشوهات الخلقية.
5: يساعد على تقوية العضلات والمفاصل وتعزيز نمو الطفل وحمايته من هشاشة العظام .
6:يحتوى الكاجو على كمية عالية من العناصر والخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من الهالات السوداء والبقع.
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